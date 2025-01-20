Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине

Спецоперация сняла со многих "неприкосновенных" персон охранные печати. Ещё вчера они сидели в своих дворянских гнёздах (как замминистра обороны Тимур Иванов) и пилили военные бюджеты, а сегодня уже мерят шагами камеры в Лефортове.