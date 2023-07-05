Полгода назад, когда западные и украинские СМИ только начинали кампанию по раскрутке "наступа", появились первые обещания об использовании супероружия против русской армии.
Помянем: Главная пугалка ВСУ не прожила и месяца. Запад продолжает биться лбом об стену
Комментарии
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Samarium
Пусть все это германское дерьмо горит на полях украины вместе с хохлами, как горели в свое время фрицевские Тигры и Пантеры....История повторяется....
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15 час.
ВМ
Владимир Минаков
Немцы решили оказать помощь российским металлургическим заводам по поставке сырья - "люди гибнут за металл, Сатана там правит бал"...
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14 час.
Валерий Фоменков
Бредовая идея бандер-овец, науськиваемых хозяевами из фашингтона. Поздравляю всех укро-американских фашистов с триумфом российского оружия!
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6 час.
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