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Помянем: Главная пугалка ВСУ не прожила и месяца. Запад продолжает биться лбом об стену

Помянем: Главная пугалка ВСУ не прожила и месяца. Запад продолжает биться лбом об стену

Полгода назад, когда западные и украинские СМИ только начинали кампанию по раскрутке "наступа", появились первые обещания об использовании супероружия против русской армии.

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Samarium
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