Конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста в Краснодаре не состоялся

Конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста в Краснодаре не состоялсяВ Краснодаре не состоялся конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста, так как подала заявку всего одна компания.
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