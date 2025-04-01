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Живая Кубань

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Конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста в Краснодаре не состоялся

Конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста в Краснодаре не состоялся

Конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста в Краснодаре не состоялсяВ Краснодаре не состоялся конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста, так как подала заявку всего одна компания.

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