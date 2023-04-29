Мадрид (WTA). 3-й круг. Мирра Андреева сыграет с Линетт, Самсонова – с Остапенко, Соболенко – с Осорио

Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 25 апреля – 7 мая 2023 WTA 1000 Призовой фонд – 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Третий круг Элиза Мертенс (Бельгия) Юле Нимайер (Германия) Дата проведения 29 апреля, 12.
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