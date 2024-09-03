Разработка месторождения «Афродита» на шельфе Кипра обойдется в $4 млрд Этим займется консорциум, в который входят NewMed Energy, Chevron и Shell.
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Разработка месторождения «Афродита» на шельфе Кипра обойдется в $4 млрд Этим займется консорциум, в который входят NewMed Energy, Chevron и Shell.
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