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Регионы России

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В России с сентября 2026 года изменятся правила перевозок в поездах дальнего следования

В России с сентября 2026 года изменятся правила перевозок в поездах дальнего следования

В России с 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила перевозок пассажиров в поездах дальнего следования, утверждённые приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2022 года.

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