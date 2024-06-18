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Свежие комментарии

  • Николай Анахов
    Нужна советская система образования, не смотря на "ненужные" предметы, из школы выходили готовые младшие специалисты ...Ненужные школьные...
  • Валерий Холодок
    Здравствуйте все. Может быть необходимо изменить подход к Образованию( получение знаний и воспитание) коренным образо...Ненужные школьные...
  • Модест
    Ешь ананасы, рябчика жуй. День твой последний приходит, буржуй...Есть икру и пить ...

Ненужные школьные предметы: комментарии наших читателей

Ненужные школьные предметы: комментарии наших читателей

С интересом читаем ваши комментарии к нашим статьям! Некоторые из них представляют противоположные точки зрения и дают нам много пищи для размышлений.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Может быть необходимо изменить подход к Образованию( получение знаний и воспитание) коренным образом? Задаться вопросом:&quot;Зачем необходимо образование?&quot; и ответить на этот вопрос так: Для того, чтобы ответить для себя на вопрос:&quot; Кто Я?&quot; А, отвечая на этот вопрос, понадобится изучать все науки и те только, вполне может быть пригодится и Вневременная Мудрость, оставленная нам древними Учителями. Всего доброго.
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8 час.
НА
Николай Анахов
Нужна советская система образования, не смотря на &quot;ненужные&quot; предметы, из школы выходили готовые младшие специалисты и это за 10-ть лет! Сейчас за 11-ть выходят и выходят, и идут по жизни с телефоном в руках! Почему раньше учителя могли заинтересовать, а сейчас &quot; подготовка к ЕГЭ&quot; в течение 11 лет?
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4 мин.

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