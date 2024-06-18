Ненужные школьные предметы: комментарии наших читателей

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Может быть необходимо изменить подход к Образованию( получение знаний и воспитание) коренным образом? Задаться вопросом:"Зачем необходимо образование?" и ответить на этот вопрос так: Для того, чтобы ответить для себя на вопрос:" Кто Я?" А, отвечая на этот вопрос, понадобится изучать все науки и те только, вполне может быть пригодится и Вневременная Мудрость, оставленная нам древними Учителями. Всего доброго.