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Ненужные школьные предметы: комментарии наших читателей
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Может быть необходимо изменить подход к Образованию( получение знаний и воспитание) коренным образом? Задаться вопросом:"Зачем необходимо образование?" и ответить на этот вопрос так: Для того, чтобы ответить для себя на вопрос:" Кто Я?" А, отвечая на этот вопрос, понадобится изучать все науки и те только, вполне может быть пригодится и Вневременная Мудрость, оставленная нам древними Учителями. Всего доброго.
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8 час.
НА
Николай Анахов
Нужна советская система образования, не смотря на "ненужные" предметы, из школы выходили готовые младшие специалисты и это за 10-ть лет! Сейчас за 11-ть выходят и выходят, и идут по жизни с телефоном в руках! Почему раньше учителя могли заинтересовать, а сейчас " подготовка к ЕГЭ" в течение 11 лет?
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4 мин.
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