Подразделения ВС РФ с помощью ракет «Оникс» уничтожили ангар с западным вооружением под Одессой

wikimedia.org/Boevaya mashina/CC BY-SA 4.0 Российские военнослужащие высокоточными ракетами «Оникс» нанесли удары по военному аэродрому в районе Одессы, заявили в Министерстве обороны России.
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