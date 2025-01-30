Появились кадры задержания подозреваемого в шпионаже жителя Донецка

Кадры задержания силовиками жителя Донецка по подозрению в шпионаже обнародовало УФСБ РФ по ДНР.По информации ведомства, задержанного подозревают в сборе и передаче СБУ сведении о расположении военнослужащих и техники ВС РФ на территории ДНР.