Жительница Кузбасса отсудила у ИП из Перми крупную сумму из-за покупки телефона

В отделе по работе со СМИ Мариинского городского суда Кемеровской области 1 апреля рассказали, как покупка дорогого смартфона в Перми через популярный интернет-сервис стала причиной судебного разбирательства для жительницы Кузбасса.
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