Кремнийорганическое сырье для герметиков, компаундов и эластомеров

Кремнийорганические материалы применяются там, где обычным органическим полимерам становится сложно сохранять заданные характеристики: при перепадах температуры, длительном воздействии влаги, необходимости электрической изоляции или сохранения эластичности.
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