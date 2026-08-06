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Энциклопедия Техники

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Кремнийорганическое сырье для герметиков, компаундов и эластомеров

Кремнийорганическое сырье для герметиков, компаундов и эластомеров

Кремнийорганические материалы применяются там, где обычным органическим полимерам становится сложно сохранять заданные характеристики: при перепадах температуры, длительном воздействии влаги, необходимости электрической изоляции или сохранения эластичности.

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