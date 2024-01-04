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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пэйсерс» набрали 47 очков в 3-й четверти матча с «Бакс» и одержали 5-ю победу подряд

Третья четверть, в которой «Пэйсерс» набрали 47 очков, стала решающей во встрече. Хозяева площадки выиграли третью четверть со счетом 47:29.

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