В Москве еженедельно проходят усиленные проверки оплаты проезда

Оплата проезда — важный вклад в стабильную и эффективную работу городского транспорта. У станции метро «Войковская» контролёры совместно с сотрудниками полиции провели масштабную проверку: они осмотрели проездные документы пассажиров 72 автобусов (всего проверили свыше 1,9 тысячи билетов).