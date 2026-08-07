В Москве еженедельно проходят усиленные проверки оплаты проезда

Оплата проезда — важный вклад в стабильную и эффективную работу городского транспорта. У станции метро «Войковская» контролёры совместно с сотрудниками полиции провели масштабную проверку: они осмотрели проездные документы пассажиров 72 автобусов (всего проверили свыше 1,9 тысячи билетов).
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