Опрос: Большинство населения Израиля возлагает на своё правительство ответственность за атаки со стороны ХАМАС

Согласно результатам проведенного в Израиле социологического исследования, 94% респондентов считает, что правительство страны напрямую ответственно за недостаточную степень готовности к обеспечению безопасности приграничных населенных пунктов.
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