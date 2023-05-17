Топ крупнейших fashion-рекламодателей в России заполнили отечественные бренды

Уход крупных западных брендов fashion-рынка привел к тому, что в топе крупнейших fashion-рекламодателей нет больше ни одной зарубежной компании, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Starlink (группа «Родная речь») на основе данных Mediascope.
Уход крупных западных брендов fashion-рынка привел к тому, что в топе крупнейших fashion-рекламодателей нет больше ни одной зарубежной компании, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Starlink (группа «Родная речь») на основе данных Mediascope.
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