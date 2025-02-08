Директор Театра Вахтангова поделился занимательной математикой: сколько метров ткани потребовалось для кресел в огромном зале

+ A — Директор Театра Вахтангова рассказал, сколько метров ткани потребовалось для кресел в тысячном зале Как вы думаете: сколько понадобится метров ткани, чтобы в тысячном зале старую ткань полностью заменить на креслах на новую? Ответ — полтора километра! И это ровно то расстояние, что зрители преодолевают по Арбату от метро Смоленская до Арбатской, — утверждает директор Вахтанговского Кирилл Крок.