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Директор Театра Вахтангова поделился занимательной математикой: сколько метров ткани потребовалось для кресел в огромном зале

Директор Театра Вахтангова поделился занимательной математикой: сколько метров ткани потребовалось для кресел в огромном зале

+ A — Директор Театра Вахтангова рассказал, сколько метров ткани потребовалось для кресел в тысячном зале Как вы думаете: сколько понадобится метров ткани, чтобы в тысячном зале старую ткань полностью заменить на креслах на новую? Ответ — полтора километра! И это ровно то расстояние, что зрители преодолевают по Арбату от метро Смоленская до Арбатской, — утверждает директор Вахтанговского Кирилл Крок.

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