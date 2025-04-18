Власти Алтая планируют за пять лет заменить 900 изношенных трамваев и автобусов на новые

Сделать это без помощи федеральных средств будет невозможно Власти Алтайского края поставили амбициозную цель: к 2030 году заменить 85% общественного транспорта в регионе, который старше нормативного состояния.
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