Качественная сборка, крепкий кузов, платформа VW – почти «европеец» за 1,2 млн

Китайские кроссоверы постепенно начинают появляться и на вторичном рынке. Чего следует бояться как огня, а на какие варианты уже вполне можно обратить внимание? Этот вопрос в новой статье исследует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
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