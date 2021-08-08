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США превращают киберпространство в еще одно антикитайское поле битвы против Китая

(Global Times) – В явной попытке сдержать Китай и в рамках своих неустанных усилий по формированию антикитайского хора среди своих основных союзников, администрация Байдена стремится превратить киберпространство в новое поле битвы, объединившись со своими союзниками, чтобы обвинить Китай в проведении кибератак по всему миру, утверждение, которое было быстро осуждено китайскими дипломатами, интернет-институтами и экспертами, поскольку … Сообщение США превращают киберпространство в еще одно антикитайское поле битвы против Китая появились сначала на Новостной портал PRC.

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