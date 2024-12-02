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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Новороссийске автомобиль насмерть сбил 14-летнего футболиста, проехавшего на красный свет на электросамокате. Он скончался в машине скорой

14-летний юноша скончался в результате ДТП в центре Новороссийска, сообщает «Комсомольская правда». Вечером 30 ноября школьник ехал на электросамокате.

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