Самые дорогие российские фильмы, которые провалились в прокате

Съемки блокбастеров – это всегда большой риск. Замечали, что русские крупнобюджетные фильмы выглядят зачастую хуже, чем картины из Голливуда? Это связано отнюдь не с талантом людей, а банальной экономией.
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