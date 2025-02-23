Российские ПВО уничтожили за ночь 20 украинских беспилотников

В шести областях России Как сообщила пресс-служба Минобороны России, в течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в шести регионах РФ.
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