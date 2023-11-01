Владимир Корнилов: Борис Джонсон и Ко: от клоунов до политических ничтожеств. Зеленский – в западне?

Газета Daily Star сегодня публично извиняется перед читателями: «The Star за последние несколько лет, возможно, создавала впечатление, что Борис Джонсон и Ко были бесполезными, идиотскими, неумелыми, бессмысленными и жалкими клоунами, которые были заняты лишь собой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии