Владимир Корнилов: Борис Джонсон и Ко: от клоунов до политических ничтожеств. Зеленский – в западне?

Газета Daily Star сегодня публично извиняется перед читателями: «The Star за последние несколько лет, возможно, создавала впечатление, что Борис Джонсон и Ко были бесполезными, идиотскими, неумелыми, бессмысленными и жалкими клоунами, которые были заняты лишь собой.