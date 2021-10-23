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Visa раскрыла основные принципы защиты сбережений от мошенников

Visa раскрыла основные принципы защиты сбережений от мошенников

Москва, 23 октября. Необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут уберечь денежные средства на картах от рук мошенников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

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