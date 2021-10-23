Visa раскрыла основные принципы защиты сбережений от мошенников

Москва, 23 октября. Необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут уберечь денежные средства на картах от рук мошенников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
Москва, 23 октября. Необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут уберечь денежные средства на картах от рук мошенников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
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