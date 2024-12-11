Мы не видели геймплейных кадров игры про Чудо-женщину в открытом мире уже тр...

Мы не видели геймплейных кадров игры про Чудо-женщину в открытом мире уже три года. Джейсон Шрайер рассказывает, почемуКто-нибудь помнит игру про Чудо-женщину, анонсированную три года назад? А как насчёт Star Wars: Eclipse? Если вы не помните их – не беспокойтесь, о них было мало данных в инфо-поле.