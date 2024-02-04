5 российских кораблей, которые бесследно исчезли в море

Александр Ляшенко

Больной на всю голову.по кличке "MAXIM Online", нам докладывает,что: "«Любовь Орлова» — круизный лайнер это судно можно считать одним из самых юных морских призраков, построили его в Югославии по заказу СССР, а на воду спустили в 1875-м!!! за 80 лет до возникновения Югославии!" "Русский парусно-винтовой клипер,построенный на Балтийском заводе в 1880 году. Этот шестипушечный парусно-винтовой корабль исчез в 1861 году!!! за 19 лет до постройки корабль пропал с радаров!!!"