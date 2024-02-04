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5 российских кораблей, которые бесследно исчезли в море

5 российских кораблей, которые бесследно исчезли в море

Судьба некоторых до сих пор доподлинно неизвестна. фото: AIВ XXI веке крупные суда при таинственных обстоятельствах пропадают довольно редко, а вот раньше загадочных историй о кораблях-призраках было немало.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Больной на всю голову.по кличке &quot;MAXIM Online&quot;, нам докладывает,что: &quot;«Любовь Орлова» — круизный лайнер это судно можно считать одним из самых юных морских призраков, построили его в Югославии по заказу СССР, а на воду спустили в 1875-м!!! за 80 лет до возникновения Югославии!&quot;   &quot;Русский парусно-винтовой клипер,построенный на Балтийском заводе в 1880 году. Этот шестипушечный парусно-винтовой корабль исчез в 1861 году!!!  за 19 лет до постройки  корабль пропал с радаров!!!&quot;
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7 час.
Анатолий Страшко
Сколько здесь безмозглых подвизается. А мы вынуждены читать.
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Радар появился в 20 -м веке. У англичан. Мы спёрли магнетрон у них. Капица положил в карман (вес около 3-х кг, размер  10 диаметр х 3-4 высота  см и внутри щели оканчивающиеся дырами см 2 диаметром. Набран этот цилиндрик из пластин тончайших электротехнической стали. Положил в карман в лаборатории , а вечером в Москве рассматривали этот магнетрон. И у нас появился радар покруче &quot; Створа&quot;. Где роль магнетрона играл отрезок коаксиального кабеля, уложенного спиралью в антенне вращающейся.
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