Судьба некоторых до сих пор доподлинно неизвестна. фото: AIВ XXI веке крупные суда при таинственных обстоятельствах пропадают довольно редко, а вот раньше загадочных историй о кораблях-призраках было немало.
5 российских кораблей, которые бесследно исчезли в море
Комментарии
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Александр Ляшенко
Больной на всю голову.по кличке "MAXIM Online", нам докладывает,что: "«Любовь Орлова» — круизный лайнер это судно можно считать одним из самых юных морских призраков, построили его в Югославии по заказу СССР, а на воду спустили в 1875-м!!! за 80 лет до возникновения Югославии!" "Русский парусно-винтовой клипер,построенный на Балтийском заводе в 1880 году. Этот шестипушечный парусно-винтовой корабль исчез в 1861 году!!! за 19 лет до постройки корабль пропал с радаров!!!"
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7 час.
Анатолий Страшко
Сколько здесь безмозглых подвизается. А мы вынуждены читать.
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Радар появился в 20 -м веке. У англичан. Мы спёрли магнетрон у них. Капица положил в карман (вес около 3-х кг, размер 10 диаметр х 3-4 высота см и внутри щели оканчивающиеся дырами см 2 диаметром. Набран этот цилиндрик из пластин тончайших электротехнической стали. Положил в карман в лаборатории , а вечером в Москве рассматривали этот магнетрон. И у нас появился радар покруче " Створа". Где роль магнетрона играл отрезок коаксиального кабеля, уложенного спиралью в антенне вращающейся.
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1 час.
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