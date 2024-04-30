Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аршак Меликджанян
    Лишить гражданства и нах..из страныСтримерша из Крас...
  • Ольга
    Парень наш - красавец. Побольше бы, действительно, таких ребят.«Ваня хватит! Ван...
  • Александр Третьяк
    Лишить гражданства и нах..из страныСтримерша из Крас...

Руслан Цаликов и Денис Мантуров проверили производство БПЛА в зоне СВО

Руслан Цаликов и Денис Мантуров проверили производство БПЛА в зоне СВО

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов и заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверили организацию разработки и апробации перспективных беспилотников, которые предназначены для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх