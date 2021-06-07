ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики

ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики

Страховой Дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК SELDON заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

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