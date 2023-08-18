В СИЗО Грозного мужчину, обвиняемого по делу о сожжении Корана, избил 15-летний сын Рамзана Кадырова

Галина

Маловато будет!!! Надо было еще при задержании вметелить по полной.... Получается так: деньги у хохолов брал - брал, к Москальковой не обращался - нет. Коран сжег - сжег, к Москальковой не обращался - нет.... А что сейчас случилось - по мордам получил?... Ай-яй-яй... Ты засранец еще получишь в тюряге... Там тебя научат Родину любить......