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В СИЗО Грозного мужчину, обвиняемого по делу о сожжении Корана, избил 15-летний сын Рамзана Кадырова

В СИЗО Грозного мужчину, обвиняемого по делу о сожжении Корана, избил 15-летний сын Рамзана Кадырова

В СИЗО Грозного мужчину, обвиняемого по делу о сожжении Корана, избил 15-летний сын Рамзана Кадырова Ирэн ОрлонскаяНикита Журавель, житель Волгограда арестованный по делу об оскорблении чувств верующих из-за сожжения Корана, заявил, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни.

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Комментарии
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Галина
Маловато будет!!!  Надо было еще при задержании вметелить по полной.... Получается так: деньги у хохолов брал - брал, к Москальковой не обращался - нет. Коран сжег - сжег, к Москальковой не обращался - нет.... А что сейчас случилось - по мордам получил?... Ай-яй-яй...  Ты засранец еще получишь в тюряге... Там тебя научат Родину любить......
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