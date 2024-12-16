Глава ДНР назвал основы для переговоров по украинскому конфликту

Задачи, поставленные руководством России и интересы страны должны быть основой переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, 16 декабря пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии