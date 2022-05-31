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В аварии на Евпаторийской трассе пострадали двое детей

В аварии на Евпаторийской трассе пострадали двое детей

Вчера около 16:00 на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь со стороны села Скворцово Симферопольского района в направлении Симферополя, не справился с управлением и столкнулся с металлическим столбом.

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