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Несекретные материалы

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Как слово «мужик» прошло путь от сословного термина до похвалы?

Как слово «мужик» прошло путь от сословного термина до похвалы?

«Настоящий мужик» сегодня — одна из самых весомых мужских похвал в русском языке. Так говорят о человеке, который держит слово, не прячется за спины и не ноет.

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