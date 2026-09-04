Как слово «мужик» прошло путь от сословного термина до похвалы?

«Настоящий мужик» сегодня — одна из самых весомых мужских похвал в русском языке. Так говорят о человеке, который держит слово, не прячется за спины и не ноет.
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