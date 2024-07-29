Эксперты назвали 5 неожиданных причин увеличения расхода топлива летом

Заправка на АЗС, фото: njcar.ru Вопрос о расходе топлива всегда беспокоит водителей. В условиях непрекращающегося роста цен на бензин, эффективность двигателя становится ключевым критерием при выборе автомобиля.
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