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Регионы России

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В России впервые отметят День языков народов

В России впервые отметят День языков народов

8 сентября в 72 регионах России пройдет акция «Россия — дом народов», посвященная Дню языков народов РФ, который учрежден указом Президента в конце 2025 года.

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