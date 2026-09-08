В России впервые отметят День языков народов

8 сентября в 72 регионах России пройдет акция «Россия — дом народов», посвященная Дню языков народов РФ, который учрежден указом Президента в конце 2025 года.
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