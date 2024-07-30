Украина согласовала с МВФ инициативы о повышении налогов

Украина согласовала с Международным валютным фондом инициативы по повышению налогов. Это необходимо для продолжения западной поддержки и финансирования страны, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.
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