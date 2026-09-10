Врач Юрий Вяльба рассказал, как отличить хандру от депрессии

Врач-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал, как отличить осеннюю хандру от депрессии. Он объяснил, что хандра связана с адаптацией организма к сокращению светового дня, тогда как депрессия проявляется серьёзными симптомами, требующими помощи специалиста.