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Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер догнали Петтерссона в гонке бомбардиров НХЛ. Игроки «Ванкувера» набрали по 26 очков в 16 играх

Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер и защитник команды Куинн Хьюз набрали по 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

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