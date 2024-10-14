В церкви Святой Екатерины на Кадетской линии В. О. погиб рабочий. Он упал с высоты. 38-летний мужчина был пьян.
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В церкви Святой Екатерины на Кадетской линии В. О. погиб рабочий. Он упал с высоты. 38-летний мужчина был пьян.