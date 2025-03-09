Песков рассказал о первой реакции на выходку Зеленского в Белом доме: «Я не мог поверить»

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что не мог поверить в то, что глава киевского режима Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом Доме.
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