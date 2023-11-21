ДТП с участием автобуса в Щекине Тульской области попало на видео

В Щекине вечером 20 ноября на выезде из города случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария попала на видеозапись, которую разместили в сообществе "ЧП: Тульская область 18+" социальной сети "ВКонтакте".
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