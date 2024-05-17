Между Россией и Малайзией планируют запустить прямые рейсы

Власти прорабатывают вопрос работы банковских карт для российских туристов Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией – это лишь вопрос времени, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».