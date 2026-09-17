Финэксперт Винник: при подозрительных предложениях нужно прекращать разговор

Финансовый эксперт и предприниматель Александр Винник посоветовал сразу прекращать разговор, если собеседник предлагает подозрительные способы быстро заработать или обещает высокий доход без риска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Шеремет н...
- ОЖ Депутат Шеремет н...
- ОЖ Жителей Алешек за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым