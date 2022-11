Письмо подписали главные редакторы американской газеты The New York Times, британской The Guardian, французской Le Monde, немецкого журнала Der Spiegel и испанской газеты El Pais<strong>Пять ведущих мировых СМИ обратились к американских властям с призывом снять обвинения с основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и прекратить его преследование.