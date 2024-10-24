Харрис назвала Трампа "неуравновешенным" из-за упоминания Гитлера

TASS/AP/Jacquelyn Martin Бывший президент США Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и стремится к неограниченной власти как Адольф Гитлер, заявила вице-президент США и кандидат в американские лидеры Камала Харрис.
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