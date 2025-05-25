Великий прагматизм великой России

Статья Р. Ищенко, написанная 4 года тому назад и ставшаяя ещё более актуальной.Россияне удивляются путинскому прагматизму, считая его чем-то новым в российской политике и национальной истории только потому, что за 73 года советской власти им (как государствообразующему народу не только Российской империи, но и СССР) намертво вбили в голову мысль о том, что работать надо не для себя и своей семьи, а ради счастья угнетённых народов и светлого будущего всего человечества.