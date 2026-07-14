В Алтайском крае выявили опасного вредителя в древесине из Казахстана

По решению владельца крепежный материал уничтожили путем сжигания Специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай обнаружили карантинного вредителя в партии пиломатериалов, ввезенных из Казахстана.
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