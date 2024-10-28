Мужчина погиб в результате ДТП на бульваре Космонавтов в Братске

27 октября вечернее спокойствие Центрального района Братска было нарушено трагическим происшествием. Около 20:00 водитель «Хендай Солярис», двигаясь по бульвару Космонавтов в сторону улицы Карла Маркса, совершил наезд на 66-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
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