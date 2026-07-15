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Царьград

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Пенсионер из Новосибирска получил 4 года колонии за поджоги на 4 млн

Пенсионер из Новосибирска получил 4 года колонии за поджоги на 4 млн

В Новосибирске 71-летний пенсионер осужден на 4 года колонии за поджоги на сумму более 4 млн рублей. Преступления, совершенные с 5 октября 2024 года по 24 августа 2025 года, охватили Кировский и Заельцовский районы, и включали поджоги домов, машин и дверей.

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