Пенсионер из Новосибирска получил 4 года колонии за поджоги на 4 млн

В Новосибирске 71-летний пенсионер осужден на 4 года колонии за поджоги на сумму более 4 млн рублей. Преступления, совершенные с 5 октября 2024 года по 24 августа 2025 года, охватили Кировский и Заельцовский районы, и включали поджоги домов, машин и дверей.