Матери десантника, погибшего под завалами казармы в Омске, выплатят 1 миллион компенсации морального вреда — в сто раз меньше, чем она просила.
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Матери десантника, погибшего под завалами казармы в Омске, выплатят 1 миллион компенсации морального вреда — в сто раз меньше, чем она просила.