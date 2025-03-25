В ЕС Вэнса считают антиевропейским политиком, который опаснее Трампа

Возвращение к власти президента США Дональда Трампа уже заставило европейские правительства задуматься о том, как удержать трансатлантический альянс от раскола в течение следующих четырех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
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